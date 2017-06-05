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Новости кино

Прикрытие Барри

05.06.2017 19:20
Прикрытие Барри

Первый трейлер и постер криминального триллера Дага Лаймана «Сделано в Америке» с Томом Крузом в главной роли. Сюжет посвящен истории пилота Барри Сила – наркокурьера колумбийского картеля, который также был завербован ЦРУ в качестве разведчика.

Барри Сил (Том Круз) в 1966 году стал самым молодым пилотом «Боинга 747», на тот момент ему было всего 27 лет. Но карьера гражданского летчика не заладилась. Потеря лицензии привела к тому, что Барри связался с Медельинским картелем и стал важным звеном наркотрафика из Латинской Америки в США. Используя регулярные рейсы в этот регион, он стал одним из крупнейших наркокурьеров того времени. В остальное же время он выполнял задания для ЦРУ, которое было очень обеспокоено растущим влиянием коммунистов в этом регионе.

Это уже вторая совместная работа Лаймана и Круза, до этого сотрудничавших на съемках «Грани будущего». Сценаристом «Сделано в Америке» выступил Гэри Спинелли, а в каст вошли Донал ГлисонДжесси ПлемонсЛола КиркСара Райт и другие.

Российский релиз «Сделано в Америке» запланирован на 12 октября.

 

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