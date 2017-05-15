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Проход эшелонов

15.05.2017 17:10
Проход эшелонов

Первый тизер-трейлер и кадры из шпионского детектива «Прощаться не будем», действие которого разворачивается во время Великой Отечественной войны. Главные роли в фильме исполнили Андрей Мерзликин, Егор Бероев, Анна Чурина и другие.

В октябре 1941-го многотысячное немецкое войско наступает на Калинин (ныне Тверь), чтобы, захватив его, открыть себе прямой путь на Москву. На защите города всего две тысячи человек без танков и артиллерии. Единственная надежда задержать врага – эшелоны пятой стрелковой дивизии, которые вот-вот должны пройти через Калининскую станцию. Но пособники фашистов намерены сделать все, чтобы этого не случилось, планируя уничтожение командирского состава изнутри, и внедрив для этого шпиона. Начальник Калининского гарнизона, майор Павел Сысоев, изо всех сил пытаясь сохранить в городе порядок и спокойствие, сам попадает под подозрение в причастности к вражеской диверсионной группе. 

Также в актерский состав вошли Артур ВахаАлёна ЧеховаАндрей СмоляковАлександр РобакЮрий Кузнецов и Анна Пескова. Режиссером картины выступил Павел Дроздов. Съемки фильма проходили в местах, соответствующих исторической реальности – в городе Тверь с ноября 2016-го по март 2017-го несколькими блоками, сейчас фильм находится на стадии пост-продакшена.

Релиз картины планируется к годовщине битвы под Москвой осенью 2017.

 

 

 

 

 

 

 
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