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Защита Калинина

22.01.2017 00:21
Защита Калинина

Дебютный постер российского шпионского детектива «Прощаться не будем», действие которого разворачивается во время Великой Отечественной войны. Главные роли в фильме исполнили Андрей Мерзликин, Егор Бероев, Анна Чурина и другие.

В октябре 1941-го многотысячное немецкое войско наступает на Калинин (ныне Тверь), чтобы, захватив его, открыть себе прямой путь на Москву. На защите города всего две тысячи человек без танков и артиллерии. Единственная надежда задержать врага ‒ эшелоны пятой стрелковой дивизии, которые вот-вот должны пройти через Калининскую станцию. Но диверсанты намерены сделать все, чтобы этого не случилось. Начальник Калининского гарнизона, майор Павел Токарев, изо всех сил пытаясь сохранить в городе порядок и спокойствие, сам попадает под подозрение в причастности к вражеской диверсионной группе.

Также в актерский состав вошли Артур Ваха, Алёна Чехова, Андрей Смоляков, Александр Робак, Юрий Кузнецов и Анна Пескова. Режиссером картины выступил Павел Дроздов. Съемки картины завершатся 27 января, релиз ожидается в этом году.

 

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