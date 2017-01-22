Защита Калинина

Дебютный постер российского шпионского детектива «Прощаться не будем», действие которого разворачивается во время Великой Отечественной войны. Главные роли в фильме исполнили Андрей Мерзликин, Егор Бероев, Анна Чурина и другие.

В октябре 1941-го многотысячное немецкое войско наступает на Калинин (ныне Тверь), чтобы, захватив его, открыть себе прямой путь на Москву. На защите города всего две тысячи человек без танков и артиллерии. Единственная надежда задержать врага ‒ эшелоны пятой стрелковой дивизии, которые вот-вот должны пройти через Калининскую станцию. Но диверсанты намерены сделать все, чтобы этого не случилось. Начальник Калининского гарнизона, майор Павел Токарев, изо всех сил пытаясь сохранить в городе порядок и спокойствие, сам попадает под подозрение в причастности к вражеской диверсионной группе.

Также в актерский состав вошли Артур Ваха, Алёна Чехова, Андрей Смоляков, Александр Робак, Юрий Кузнецов и Анна Пескова. Режиссером картины выступил Павел Дроздов. Съемки картины завершатся 27 января, релиз ожидается в этом году.