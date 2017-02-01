Прошлое гильдии

Еще до выхода второй части боевика «Джон Уик» Lionsgate стали задумываться о создании третьего фильма. Но и это не всё: как сообщил режиссер Чад Стахелски, у него есть идеи для сериала-приквела, который также заинтересовал студию.

«Мы решили приберечь приквел для других аспектов франшизы. Lionsgate, например, крайне заинтересованы в создании сериала “Джон Уик”, и нам такой вариант тоже представляется привлекательным, потому что ТВ позволяет расширить этот мир, дать жизнь многим идеям и выйти за предел двухчасового фильма. Мы бы хотели завершить историю, которую рассказываем сейчас, а все остальные идеи приквелов сохранить для другой платформы», – говорит Стахелски.

По сюжету сиквела, легендарный наемный убийца Джон Уик (Киану Ривз) ушел на покой и планирует вести тихую спокойную жизнь, забыв о жестоких бандитах и кровавых разборках. Но планы рушатся, когда его бывший соратник устраивает заговор с целью захватить контроль над секретной международной гильдией убийц. Много лет назад Джон дал кровную клятву помогать коллеге, и теперь он вынужден вернуться из отставки и вновь взять в руки оружие. Его дорога лежит в далекий Рим, где ему придется вступить в схватку с одними из самых смертоносных убийц в мире и задействовать все свои навыки, чтобы остаться в живых.

Над сценарием снова трудился Дерек Кольстад. Помимо Киану в фильме появятся Джон Легуизамо, Лоуренс Фишберн, Бриджет Мойнэхэн, Иэн МакШэйн, Лэнс Реддик, Питер Стормаре, Руби Роуз и рэпер Коммон.

В широком прокате «Джон Уик 2» окажется 9 февраля.