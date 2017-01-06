Прошлое ведьм

Сила Трёх возвращается на малые экраны: The CW приступили к созданию перезапуска популярного сериала «Зачарованные». Руководить проектом будет Дженни Урман Снайдер, ранее создавшая сериал «Девственница Джейн».

Известно, что действие ребута развернётся в прошлом, в 1976 году, поэтому главных героинь оригинальных «Зачарованных» мы, вероятно, там не увидим. Сюжет посвящен трем сестрам Холливелл, живущим в Сан-Франциско, которые узнают о своем предназначении: стать ведьмами, а затем используют магию для борьбы со злом в виде демонов и колдунов.

Дата релиза новых «Зачарованных», как и имена участников актерского состава, на данный момент не разглашаются.