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Против Руки

05.05.2017 10:00
Против Руки

Порция кадров из сериала Netflix «Защитники» – кроссовера четырех телепроектов по комиксам Марвел. Премьера супергеройского сериала намечена на 18 августа.

В «Защитниках» мы увидим объединение четырех супергероев из Нью-Йорка – Сорвиголовы (Чарли Кокс), Джессики Джонс (Кристен Риттер), Люка Кейджа (Майк Колтер) и Железного Кулака (Финн Джонс), уже получивших по отдельному шоу. Роль главной злодейки проекта исполнила Сигурни Уивер, также в касте значатся Элоди Юнг, Симон Миссик, Элден Хенсон, Эйка Дарвилл, Розарио Доусон, Рэйчел Тейлор, Кэрри-Энн Мосс и другие.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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