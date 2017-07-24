Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
А теперь не смотри….
13 самых шокирующих сцен в кино
Да пребудет с вами Сила.
12 актеров, для которых 2017-й станет прорывным
Очумелые ручки.
12 грандиозных декораций, выглядящих круче любой компьютерной графики
Друзья навсегда.
20 любимых звездных камео в сериале «Друзья»
Только не для ваших глаз.
12 фильмов, снятых, но не увидевших проката
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Птица войны

24.07.2017 11:20
Птица войны

Кевин Файги раскрыл некоторые подробности сюжета фильма «Капитан Марвел» – первого сольного фильма из киновселенной Марвел о женщине-супергерое, роль которой исполняет оскароносная Бри Ларсон.

В отличие от подавляющего большинства блокбастеров Марвел, действие ленты развернется в прошлом, а именно в 1990-е годы. Нас ждет появления чуть более молодого Ника Фьюри, причем в этот раз носить повязку Сэмюэлю Л. Джексону не придется – его персонаж будет полностью зрячим. Центральными злодеями выступят Скруллы – межгалактическая раса зеленых гуманоидов, а также заклятых врагов Крии, способных  превращаться в живые организмы и предметы.

Главная героиня проекта, Кэрол Денверс, впервые появилась в комиксах в 1968 году. Дослужившись до майора ВВС США, Кэрол стала работать на Ника Фьюри, пока однажды взрыв психо-магнетонного устройства не привел к трансформации Денверс в гибрид человека и Крии. Так Кэрол Денверс стала Мисс Марвел, а позднее Двойной Звездой и новым Капитаном Марвел.

Режиссерами супергеройского блокбастера выступят Анна Боуден и Райан ФлекПрогулка по Миссисипи»). Сценарий написали Мег ЛеФовГоловоломка») и Николь ПерлманСтражи Галактики»).

Премьера картины запланирована на 8 марта 2019 года.

 

 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

В бой идут одни старики. 12 возрастных актеров, продолжающих сниматься в боевиках (Евгений Ухов, Film.ru)
04.03.2017
Евгений Ухов, Film.ru

В бой идут одни старики

«Война – дело молодых…» - пел когда-то знаменитый рокер, и с этим утверждением трудно спорить. Действительно активные действия требуют от исполнителя неуемной энергии,...  →
Это будет моей фишкой!. 12 актеров, повторяющихся из фильма в фильм (Евгений Ухов, Film.ru)
17.10.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Это будет моей фишкой!

Продвинутые зрители любят режиссерские фишки и высоко ценят их: всем нам нравится высматривать камео Альфреда Хичкока, белых голубей Джона Ву или ожидать, на какой минуте в фильме Гэрри Маршалла...  →
Повелители времени. 10 знаменитых актеров, которые выглядят моложе своих лет (Борис Иванов, Film.ru)
02.10.2016
Борис Иванов, Film.ru

Повелители времени

Голливудской звездой быть хлопотно, но приятно. К этой профессии прилагается немало плюшек, среди которых вода из фонтана вечной молодости. Или что-то в этом духе, что позволяет звездам стареть...  →
Жираф большой, ему видней. 11 случаев, когда Голливуд ссорился с фанатами, но оказывался прав (Евгений Ухов, Film.ru)
17.07.2016
Евгений Ухов, Film.ru

Жираф большой, ему видней

Отношения кинопроизводителей и зрителей всегда были непростыми, и равновесия в этом противостоянии «хочу» и «могу» достигнуть не удалось ни разу – невозможно снять...  →
Общество «Трудовые резервы». 13 актеров, выдающих по несколько фильмов в год (Евгений Ухов, Film.ru)
15.10.2015
Евгений Ухов, Film.ru

Общество «Трудовые резервы»

Современный кинопроцесс – дело небыстрое… В результате даже самые любимые публикой актеры появляются всего в 2, иногда в 3 фильмах за год. Но это обычные актеры. Мы же собрали для вас...  →
показать еще

Новости по теме

12.07.2017
Первые подробности о новом фильме Квентина Тарантино.
07.07.2017
Кевин Файги о значении «Тора: Рагнарёк» для киновселенной Марвел.
07.07.2017
Сэмюэл Л. Джексон появится в фильме «Капитан Марвел».
25.06.2017
Веном и персонажи Sony не появятся в фильмах киновселенной Марвел.
18.06.2017
«Веном» от Sony войдет в киновселенную Марвел и нового «Человека-паука».

 

Свежие рецензии


Главное

Уговор дороже денег
08:00
Уговор дороже денег
9 актеров, наказанных судом за отказ сниматься
Искусство проиграть
23.07
Искусство проиграть
10 лучших фильмов о военных поражениях
Мы его теряем!
22.07
Мы его теряем!
10 фильмов, в которых от главной звезды избавляются уже в первом акте
Их не догонят!
21.07
Их не догонят!
10 самых сексапильных экранных лесбиянок и бисексуалок
Раскаленные добела
18.07
Раскаленные добела
13 самых сексуальных персонажей-блондинок
Дай миллион!
17.07
Дай миллион!
15 наиболее интересных российских проектов, которые профинансирует Минкульт
Лучшее снотворное
16.07
Лучшее снотворное
8 звезд кино, уснувших на собственных фильмах
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

15 «последних» фильмов, оказавшихся не последними 15 «последних» фильмов, оказавшихся не последними
15 лучших голливудских отцов 15 лучших голливудских отцов
20 звезд с внушительной грудью 20 звезд с внушительной грудью
8 забавных историй происхождения имен наших любимых киногероев, которые вы могли не знать 8 забавных историй происхождения имен наших любимых киногероев, которые вы могли не знать
10 голливудских знаменитостей, которые в прошлом были бездомными 10 голливудских знаменитостей, которые в прошлом были бездомными
10 глупейших ляпов в знаменитых фильмах 10 глупейших ляпов в знаменитых фильмах

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть