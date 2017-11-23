Пути Ньюта

Вторая часть «Фантастических тварей» представит публике не только новых персонажей, но и локацию ‒ продюсер ленты Дэвид Хеймэн подтвердил, что действие сюжета «Преступлений Грин-де-Вальда» полностью развернется в Париже.
События первого фильма происходили в Нью-Йорке, а всех частей франшизы «Гарри Поттер» ‒ в Великобритании. «Мы ещё глубже погружаемся в волшебный мир, созданный Дж. К. Роулинг, поэтому и его границы расширяются», ‒ пояснил Хеймэн.
В центре внимания окажется могущественный тёмный маг Геллерт Грин-де-Вальд (Джонни Депп), который сбегает из-под стражи и приступает к поиску ещё большего числа приспешников с целью осуществить свою зловещую цель: возвысить волшебников над всеми не-магами. Единственный, кто способен остановить его, это волшебник Альбус Дамблдор (Джуд Лоу), который некогда был самым близким другом Гриндевальда. Но Дамблдору не удастся справиться со злом в одиночку, поэтому он решает заручиться поддержкой своего бывшего ученика, Ньюта Скамандера (Эдди Редмэйн). Захватывающее приключение, полное невероятных опасностей, вновь объединит Ньюта с Тиной (Кэтрин Уотерстон), Куини (Элисон Судол) и Якобом (Дэн Фоглер), а также проверит на прочность их дружбу и верность друг другу.
Также в актерский состав входят Зои Кравиц (Лета Лестрэйндж), Эзра Миллер (Криденс), Каллум Тёрнер (Тесей Скамандер) и Клаудия Ким. Режиссерское кресло проекта (как и всех последующих трех частей) снова занимает Дэвид Йейтс.
Мировая премьера ленты запланирована на 16 ноября 2018 года.
Комментарии
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Все же надо бы что-нибудь одно: или как у Роулинг - тогда Гриндельвальд и Скамандер; или как взбрело непонятно кому непонятно в какое место,тогда уж Саламандер.(Мы,образованные люди,знаем,что Скамандр - это река,протекавшая по равнине перед гомеровской Троей; кстати,имя бога этой реки - Ксанф - получил мир фэнтези-цикла Терри Гудкайнда "Правила волшебника".А вот хз кому показалось,что Ньюта лучше сделать Саламандером.Ну ладно,пусть это будет поклон в сторону Гофмана и Чапека.)