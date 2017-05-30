Рай не на Земле

Нил Бломкамп дал взглянуть на тизер-трейлер своей новой экспериментальной короткометражки, которую режиссер «Района №9» и «Элизиума» создал для Steam. Дистопийная атмосфера, люди в отчаянии и вторжение инопланетян-рептилий прилагаются.
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