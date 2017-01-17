Разлом Адама

На прошлой неделе Дуэйн Джонсон посетил официальное совещание с DC, посвященное фильму «Шазам» (Скала воплотит в нем образ злодея Чёрного Адама). Хотя никаких анонсов после этого пока не последовало, внимательные фанаты уже обнаружили предполагаемого кандидата в режиссеры блокбастера.

Как заметили Batman-News, после совещания глава DC Films Джефф Джонс подписался в твиттере на аккаунт режиссера Брэда Пэйтона, постановщика лент «Разлом Сан-Андреас» и «Путешествие 2» , в которых также снимался Дуэйн Джонсон. Конечно, это не означает, что Пэйтону действительно предложат пост режиссера «Шазама», но ранее подобная активность в соцсетях предшествовала нескольким громким анонсам DC и Warner Bros.

Релиз «Шазама» запланирован на 5 апреля 2019 года, подробнее о процессе создания проекта можно почитать здесь.