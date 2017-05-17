Революция Уэлла

Скотт Дерриксон («Доктор Стрэндж», «Синистер») срежиссирует пилотный эпизод телеадаптации корейского sci-fi триллера «Сквозь снег» Пона Чжун Хо. Главную роль в проекте сыграет Дэйвид Диггс («Черноватый», «Отжиг»).

Являясь адаптацией графической новеллы «Le Transperceneige», оригинальная история рассказывала о социально разграниченном и постоянно движущемся поезде, который является последним оплотом жизни для человечества, после катаклизма, погрузившего планету в ледниковый период. Крис Эванс сыграл предводителя группы рабочего класса, которая пыталась захватить власть в поезде.

В центре сюжета сериала окажется заключенный по имени Лэйтон Уэлл (Диггс), с трудом выживающий в суровых условиях в хвосте поезда. Тихий мыслитель, который проводит свои дни, нюхая наркотический препарат Хронол (создаваемый из промышленных отходов), Лэйтон стремится найти свое место в этой полной крыс клетке. Но однажды Уэллу выпадает шанс стать участником борьбы, которая может привести к настоящим переменам в устройстве жизни на злосчастном поезде.

Шоураннером и сценаристом назначен Джош Фридман, работавший совместно с Джеймсом Кэмероном над «Аватаром 2».Создатели фильма, Пон Чжун Хо, Пак Чхан-ук, Ли Тэ-хун и Духо Чои, выступят в качестве исполнительных продюсеров шоу, как и сам Скотт Дерриксон.

Дата выхода «Сквозь снег» на малые экраны не называется.