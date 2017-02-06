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Родная планета

06.02.2017 10:30
Родная планета

Стали доступны новый постер и дублированный тизер-трейлер супергеройского экшена Джеймса Ганна «Стражи Галактики 2». На широких экранах Питер Квилл, Гамора, Дракс, енот Ракета и малыш Грут окажутся в начале мая.

Под музыку из «Крутого Микстейпа №2», «Стражи Галактики 2» продолжают рассказывать о приключениях странной команды, пересекающей дальние рубежи космоса. Герои будут сражаться за сохранение своей новоиспеченной семьи, попутно открыв тайны истинного происхождения Питера Квилла. Старые враги становятся новыми союзниками, и полюбившиеся персонажи из классических комиксов придут на помощь Стражам, поскольку кинематографическая вселенная Марвел продолжает расширяться.

Помимо оригинального актерского состава (Крис Прэтт, Вин ДизельЗои СалданаДэйв Баутиста, Майкл Рукер, Брэдли Купер, Карен Гиллан) и новенькой Пом Клементьефф, играющей Мантис, в каст официально записались Элизабет Дебики, Крис Салливан, Стивен Блэкхарт, Сильвестр Сталлоне и Курт Рассел в роли живой планеты Эго – отца Питера Квилла.

Отечественный релиз  «Стражей Галактики 2» намечен на 4 мая.

 

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