Розыгрыш билетов

19 августа, за несколько дней до официального релиза, в московском кинотеатре «Синема Парк Ривьера» пройдет специальный показ новой версии легендарного фантастического боевика «Терминатор 2: Судный день» в RealD 3D. Участвуйте в нашем конкурсе и получите шанс первыми увидеть знаменитый фильм в формате 3D на большом экране!

Загрузка…

Вы также можете поучаствовать в розыгрыше пригласительных билетов ВКонтакте и Фэйсбуке. Для этого вам нужно быть подписанным на официальные группы «FILM.RU» и сделать репост записи о конкурсе к себе на стену.

Удачи!