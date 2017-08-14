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Конкурс

Розыгрыш билетов

14.08.2017 21:30
Розыгрыш билетов

19 августа, за несколько дней до официального релиза, в московском кинотеатре «Синема Парк Ривьера» пройдет специальный показ новой версии легендарного фантастического боевика «Терминатор 2: Судный день» в RealD 3D. Участвуйте в нашем конкурсе и получите шанс первыми увидеть знаменитый фильм в формате 3D на большом экране!

Вы также можете поучаствовать в розыгрыше пригласительных билетов ВКонтакте и Фэйсбуке. Для этого вам нужно быть подписанным на официальные группы «FILM.RU» и сделать репост записи о конкурсе к себе на стену.

Удачи!

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