Наверх
Фильмы 2017 Человек-паук: Возвращение домой Планета обезьян: Война Блокбастер Черная вода Ужас Амитивилля: Пробуждение Дюнкерк Взрывная блондинка Темная башня
Секс на продажу.
10 самых успешных эротических лент в истории Голливуда
От Москвы до Берлина.
25 лучших отечественных фильмов о Великой Отечественной войне
…А у нас еще здесь дела….
10 сериалов, «оживших» после закрытия
Привезли его домой, оказался он живой.
10 фильмов, не осмелившихся прикончить главного героя
Осенний телемарафон.
12 сериальных новинок осени
avatar
НовостиГлавная » Конкурсы

Конкурс

Розыгрыш билетов

23.10.2017 18:00
Розыгрыш билетов

1 ноября в Москве пройдет специальный закрытый показ блокбастера Marvel «Тор: Рагнарёк», и у наших читателей есть шанс увидеть ленту до выхода в широкий прокат, приняв участие в розыгрыше билетов!

Кроме того, вы можете получить билет на предпремьерный показ картины «Тор: Рагнарёк», посетив все три фильма Марафона Marvel, в рамках которого будут показаны «Мстители: Эра Альтрона», «Первый мститель: Противостояние» и «Тор 2: Царство тьмы». Подробности вы найдете на официальных сайтах объединенной сети formulakino.ru и cinemapark.ru.

Вы также можете поучаствовать в розыгрыше пригласительных билетов ВКонтакте и Фэйсбуке. Для этого вам нужно быть подписанным на официальные группы «FILM.RU» и сделать репост записи о конкурсе к себе на стену.

Удачи!

 2

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Эффект бабочки. Все самое главное, что было анонсировано на Comic-Con 2017 (Евгений Ухов, Film.ru)
27.07.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Эффект бабочки

Хорошо всем известная по фильму «Эффект бабочки» фраза о том, что взмах крыла маленького насекомого на одном конце планеты может вызвать разрушительное цунами на противоположной ее...  →
Дальше без меня. 10 грядущих сиквелов, потерявших оригинальных актеров (Евгений Ухов, Film.ru)
22.06.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Дальше без меня

Не так много в мире осталось актеров, которые сознательно не желают связывать себя с большими франшизами и не подписываются на продолжения  →
Дайджест новостей за неделю 10.04-16.04. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
16.04.2017
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 10.04-16.04

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Недостоверные источники. 10 фанатских теорий о ближайшем будущем киновселенной Marvel (Евгений Ухов, Film.ru)
15.04.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Недостоверные источники

Когда нам рассказывают о планах компаний Marvel и DC на десяток лет и три десятка фильмов вперед, хочется верить, что создатели этих грандиозных мультивселенных представляют, за что берутся  →
Дайджест новостей за неделю 30.01-05.02. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
05.02.2017
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 30.01-05.02

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Фоторепортаж: Фоторепортаж с выставки Comic Con Russia
03.10.2017

Фоторепортаж: Фоторепортаж с выставки Comic Con Russia

Выставка Comic Con Russia действовала в Москве с 28 сентября по 1 октября. Для ее посетителей все четыре дня работали стенды компании Disney по самым ожидаемым фильмам 2017 года: фильм Disney и...  →
Фоторепортаж: Презентации фильмов MARVEL «Тор: Рагнарёк» и «Чёрная Пантера» на на международном фестивале поп-культуры Comic Con
24.07.2017

Фоторепортаж: Презентации фильмов MARVEL «Тор: Рагнарёк» и «Чёрная Пантера» на на международном...

В субботу, 22 июля, на международном фестивале поп-культуры Comic Con в г.Сан Диего, шт. Калифорния, были представлены новые эксклюзивные материалы к предстоящим блокбастерам MARVEL «Тор:...  →
показать еще

Новости по теме

23.10.2017
Крис Хемсворт планировал отказаться от роли Тора.
22.10.2017
Уморительный отрывок из «Тора: Рагнарёк» с Томом Хиддлстоном.
20.10.2017
Отрывок из экшена «Тор: Рагнарёк» с участием Локи.
17.10.2017
Порция кадров из блокбастера «Тор: Рагнарёк».
15.10.2017
Тор встречает Доктора Стрэнджа в новом тизере «Рагнарёка».

 

Свежие рецензии


Главное

Я и лошадь, я и бык…
08:00
Я и лошадь, я и бык…
10 знаменитых голливудских матерей-одиночек
Я это не надену!
22.10
Я это не надену!
13 актеров, ненавидящих костюмы, в которых им приходилось сниматься
Пионеры и принцессы
21.10
Пионеры и принцессы
10 лучших советских «хулиганских» киносказок
Ярмарка вакансий
20.10
Ярмарка вакансий
10 ролей, которые никто в Голливуде не хотел играть
Говорящие с призраками
17.10
Говорящие с призраками
12 лучших «воображаемых друзей» в кино и на ТВ
Мистер «Оскар»
16.10
Мистер «Оскар»
10 лучших фильмов продюсера Харви Вайнштейна
А теперь не смотри
15.10
А теперь не смотри
13 эпизодов известных сериалов, показ которых был отменен
 

 
Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

10 знаменитых актеров, которые выглядят моложе своих лет 10 знаменитых актеров, которые выглядят моложе своих лет
13 трагедий на съемочной площадке 13 трагедий на съемочной площадке
7 бритоголовых экшн-героев 7 бритоголовых экшн-героев
10 сиквелов, производство которых стоило бы остановить 10 сиквелов, производство которых стоило бы остановить
12 сериальных новинок осени 12 сериальных новинок осени
Горячая десятка. Ожидаемые фильмы октября 2014 года Горячая десятка. Ожидаемые фильмы октября 2014 года

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть