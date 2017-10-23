Розыгрыш билетов

1 ноября в Москве пройдет специальный закрытый показ блокбастера Marvel «Тор: Рагнарёк», и у наших читателей есть шанс увидеть ленту до выхода в широкий прокат, приняв участие в розыгрыше билетов!

Кроме того, вы можете получить билет на предпремьерный показ картины «Тор: Рагнарёк», посетив все три фильма Марафона Marvel, в рамках которого будут показаны «Мстители: Эра Альтрона», «Первый мститель: Противостояние» и «Тор 2: Царство тьмы». Подробности вы найдете на официальных сайтах объединенной сети formulakino.ru и cinemapark.ru.

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Вы также можете поучаствовать в розыгрыше пригласительных билетов ВКонтакте и Фэйсбуке. Для этого вам нужно быть подписанным на официальные группы «FILM.RU» и сделать репост записи о конкурсе к себе на стену.

Удачи!