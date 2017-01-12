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Конкурс

Розыгрыш призов

12.01.2017 10:50
Розыгрыш призов

К выходу в прокат экшена «Три икса: мировое господство» Film.ru проводит розыгрыш сувенирной продукции от создателей картины. Участвуйте в нашей викторине и получите возможность выиграть уникальные призы с символикой фильма!

 

 

 

Вы также можете поучаствовать в розыгрыше пригласительных билетов Вконтакте и Фэйсбуке. Для этого вам нужно быть подписанным на официальные группы «FILM.RU» и сделать репост записи о конкурсе к себе на стену.

Удачи!

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