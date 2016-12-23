Ряженый клоун

Дизайнер спецэффектов Том Вудрафф поделился фотографией с Биллом Скарсгардом в образе зловещего демона-клоуна Пеннивайза из хоррора «Оно». Новая экранизация знаменитого романа ужасов Стивена Кинга выйдет в прокат в сентябре.

По сюжету, в маленьком городке в Мэйне семеро детей, также известные как Клуб Неудачников, должны противостоять лицом к лицу не только личным проблемам, но и хулиганам, а также монстру в виде устрашающего клоуна Пеннивайза.

Режиссером выступает Андрес Мускетти («Ведьма с Лайм-стрит», «Мама»), сценарий написал Гари Доберман, ранее работавший над «Проклятием Аннабель». В каст также вошли Джейден Либерхер, Уайетт Олефф, Джереми Рэй Тейлор, Финн Уолфхард и другие.

Премьера новой киноадаптации «Оно» назначена на 8 сентября 2017 года.