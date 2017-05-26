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Секрет Питера

26.05.2017 18:20
Секрет Питера

Marvel и Sony выложили новый тизер-трейлер, а также дублированный отрывок из супергеройского экшена «Человек-паук: Возвращение домой». Релиз блокбастера состоится 6 июля.

Поработав с Мстителями в фильме «Первый мститель: Противостояние», Питер Паркер (Том Холлэнд) возвращается к обычной жизни в Квинсе с любимой тетушкой Мэй (Мариса Томей), при этом оставаясь под присмотром своего нового наставника – Тони Старка (Роберт Дауни мл.). Питер пытается привыкнуть к обыденной рутине, но ему мешает желание стать кем-то большим, чем просто дружелюбным соседом Человеком-Пауком, а также внезапно возникнувший злодей Стервятник (Майкл Китон), угрожающий уничтожить все самое ценное в жизни Паркера.

В актерский состав также входят Майкл ЧернасДжон ФавроЗендая КоулманКеннет ЧойЛора ХаррьерАнгур РайсДжейкоб БаталонЛоган Маршалл-ГринБоким ВудбайнДональд ГловерМартин Старр и другие. Режиссером выступил Джон Уоттс («Полицейская машина»), сценарий же написали Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. Голдштейн («Каникулы»).

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