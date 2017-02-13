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Семья Лорда

13.02.2017 00:20
Семья Лорда

Marvel Studios опубликовали новый тизер супергеройского экшена Джеймса Ганна «Стражи Галактики 2». На широких экранах Питер Квилл, Гамора, Дракс, енот Ракета и малыш Грут окажутся в начале мая.

Под музыку из «Крутого Микстейпа №2», «Стражи Галактики 2» продолжают рассказывать о приключениях странной команды, пересекающей дальние рубежи космоса. Герои будут сражаться за сохранение своей новоиспеченной семьи, попутно открыв тайны истинного происхождения Питера Квилла. Старые враги становятся новыми союзниками, и полюбившиеся персонажи из классических комиксов придут на помощь Стражам, поскольку кинематографическая вселенная Марвел продолжает расширяться.

Помимо оригинального актерского состава (Крис ПрэттВин ДизельЗои СалданаДэйв Баутиста, Майкл РукерБрэдли КуперКарен Гиллан) и новенькой Пом Клементьефф, играющей Мантис, в каст официально записались Элизабет ДебикиКрис СалливанСтивен Блэкхарт, Сильвестр Сталлоне и Курт Рассел в роли живой планеты Эго – отца Питера Квилла.

Отечественный релиз «Стражей Галактики 2» намечен на 4 мая.

 

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