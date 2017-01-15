Семья Росомахи

Порция свежих кадров из супергеройского блокбастера «Логан» с участием Хью Джекмана в образе престарелого мутанта Росомахи, Патрика Стюарта в роли Профессора Икс и Дафны Кин, играющей Лауру Кинни или Икс-23.

В недалеком будущем потрепанный годами Логан ухаживает за больным Профессором Икс в убежище на границе США и Мексики. Но попытки Логана скрыться от мира и своего наследия прекращаются ровно на том моменте, когда в их жизни появляется девочка-мутант, преследуемая силами зла.

Режиссером картины выступил Джеймс Мэнголд. Сценарий писали Майкл Грин («Бегущий по лезвию 2049»), Скотт Фрэнк и сам Мэнголд по сюжету Дэвида Джеймса Келли. В касте также значатся Стивен Мерчант (Калибан), Бойд Холбрук (Дональд Пирс), Ричард Э. Грант, Эрик Ла Салль, Дорис Моргадо, Элизабет Родригес, Дэйв Дэвис, Лорен Гросс, Дэвид Каллавэй, Ребекка Чулев, Дж. Натан Симмонс и Элиз Нил.

Отечественный релиз «Логана» намечен на 2 марта.