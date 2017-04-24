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Сестра Уоррен

24.04.2017 21:13
Сестра Уоррен

Фильм ужасов «Монахиня», спин-офф франшизы «Заклятие» Джеймса Вана, обзавелся исполнительницей заглавной роли в лице Таиссы ФармигиВ долине насилия», «Последние девушки»). Также в касте значится Демиан БиширОмерзительная восьмерка», «Чужой: Завет»).

Хотя подробные детали сюжета не раскрываются, известно, что Бишир воплотит образ отца Берка, отправляющегося в Рим для расследования загадочной смерти монахини. Режиссерское кресло займет Корин ХардиИз тьмы», ребут «Ворона»), а сценаристом ленты выступит Гэри Доберман. Джеймс Ван ограничится только ролью продюсера, как и Питер Сэфрэн, спродюсировавший и оригинальную дилогию, и её ответвления.

Съемки «Монахини» стартуют этим летом в Румынии, релиз намечен на 13 июля 2018 года.

 

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