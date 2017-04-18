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Шансы команды

18.04.2017 09:55
Шансы команды

Опубликован новый ТВ-спот фантастического экшена Марвел «Стражи Галактики. Часть 2». Также Джеймс Ганн официально подтвердил, что он напишет и срежиссирует третью часть супергеройского блокбастера.

Под музыку из «Крутого Микстейпа №2», «Стражи Галактики 2» продолжают рассказывать о приключениях странной команды, пересекающей дальние рубежи космоса. Герои будут сражаться за сохранение своей новоиспеченной семьи, попутно открыв тайны истинного происхождения Питера Квилла. Старые враги становятся новыми союзниками, и полюбившиеся персонажи из классических комиксов придут на помощь Стражам, поскольку кинематографическая вселенная Марвел продолжает расширяться.

Помимо оригинального актерского состава (Крис ПрэттВин Дизель, Зои Салдана, Дэйв Баутиста, Майкл Рукер, Брэдли КуперКарен Гиллан) и новенькой Пом Клементьефф, играющей Мантис, в каст официально записались Элизабет Дебики, Крис Салливан, Стивен Блэкхарт, Курт Рассел в роли живой планеты Эго – отца Питера Квилла, Сильвестр Сталлоне и Майкл Розенбаум.

Российская премьера вторых «Стражей Галактики» запланирована на 4 мая.

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