Скрытая тьма

Entertainment Weekly опубликовали порцию новых кадров из горячо ожидаемого второго сезона «Очень странных дел» Netflix, а также детали сюжета от участников актерского состава и одного из создателей мистико-ностальгического сериала.

После возвращения с «обратной стороны» персонаж Ноа Шнаппа, Уилл Байерс, продолжает видеть странные образы. «Вопрос лишь в том, реальны эти образы или нет. Кажется, что Уилл испытывает нечто вроде посттравматического стрессового расстройства», – говорит шоураннер проекта Мэтт Даффер.

Как сообщает издание, героиня Вайноны Райдер найдет новый любовный интерес в лице своего старого одноклассника Боба, роль которого исполняет звезда «Властелина колец» Шон Эстин. Другие новички каста, Дакр Монтгомери и Сэди Синк, сыграли брата и сестру – Билли и Макс соответственно. Билли станет настоящим врагом для четверки ребят, а за сердце Макс развернется нешуточная борьба: в девочку влюбятся Лукас (Калеб МакЛафлин) и Дастин (Гэтен Мэтараззо).

Шериф Джим Хоппер (Дэвид Харбор) будет стараться замять события, произошедшие в первом сезоне. «Он пытается прийти к компромиссу с самим собой, но ему тяжело, поскольку приходится врать и скрывать многие вещи», – делится Харбор.

Катализатором новых «странных дел» станет доктор Оуэнс в исполнении Пола Райзера – теперь он ответственен за то, что происходит в таинственной Лаборатории города Хоукинса. В результате наши герои столкнутся с монстром внеземного происхождения: тем самым ктулхуобразным существом, мелькавшим в тизере с Супербоула. «Я стану очень близок с этим созданием. Очевидно, что оно не с нашей планеты и не из нашего измерения», – сообщил Мэтараззо.

Про судьбу Одиннадцать (Милли Бобби Браун) Даффер смог рассказать следующее: «Зрители должны знать, что она вернется и сыграет значительную роль в сюжете сезона, но я не скажу вам, как и почему это произойдет. Мы уделим ей много внимания, расскажем о предыстории Оди. Мы узнаем, откуда она появилась, как попала в этот мир, что за программа сделала её такой».

Действие второго сезона развернется в 1984 году. Теперь он станет немного длиннее и будет состоять из 9 эпизодов. Возвращение популярного телепроекта на экраны ожидается в конце октября.