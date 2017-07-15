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Следы Тобина

15.07.2017 00:00
Следы Тобина

В канун Хэллоуина на экраны попадет уже восьмая часть хоррор-франшизы «Пила», и режиссеры братья Майкл и Питер Спириги пообещали представить в картине несколько интересных ловушек и сюжетных твистов.

«Везде появляются трупы, и они как-то связаны с Конструктором или же его подражателем», – говорит Питер. «ДНК Тобина Белла размазана по всему фильму».

«Мы собираемся показать множество по-настоящему диких ловушек и вовсе не чураемся gore-элементов. Это будет идеальная Хэллоуиновская страшилка. Возможно, с чуть меньшим градусом насилия, но зато мы попытались впрыснуть побольше веселья», – добавил Майкл. «А на десерт мы оставили потрясающую загадку и очень впечатляющие сюжетные ходы. Наша лента – это как старая добрая “Пила”, только в 2017-м году».

Кадр из фильма «Пила 8»

Кадр из фильма «Пила 8»

Сюжет начинается с прокатившейся по всему городу волны жестоких убийств. Полученные в ходе расследования улики указывают на одного человека: Джона Крамера, известного как Конструктор и умершего почти десять лет назад. Таким образом, восьмая «Пила» будет сиквелом, а не перезапуском франшизы.

К образу Конструктора вернется Тобин Белл, а вот Костаса Мэндилора и Кэри Элвеса в фильме мы не увидим. Также в каст входят Лаура Вандерворт, Каллум Кит Ренни, Ханна Андерсон, Мэтт Пассмор, Бриттани Аллен, Майкл Бойсверт, Лорен Битти и другие.

Сценарий написали Джош Столберг и Пит Голдфингер, работавшие над «Криком в общаге» и «Пираньями 3D». Спродюсируют картину Дэниэл Дж. Хеффнер и Орен Каулз, а создатели франшизы Джеймс Ван и Ли Уоннелл выступят в качестве исполнительных продюсеров.

На экранах кинотеатров «Пилу 8» можно увидеть с 2 ноября.

 

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