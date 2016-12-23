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Собранные Заком

23.12.2016 08:00
Собранные Заком

DC и Warner Bros. огласили полный актерский состав супергеройской ленты «Лига Справедливости» Зака Снайдера. Кроме шестерки основных героев нас также ждет появление нескольких персонажей из «Бэтмена против Супермена», а также из грядущих сольных фильмов «Чудо-Женщина», «Аквамен» и «Флэш». 

Команда «Лиги» состоит из Супермена (Генри Кавилл), Бэтмена (Бен Аффлек), Чудо-Женщины (Галь Гадот), Аквамена (Джейсон Момоа), Киборга (Рэй Фишер) и Флэша (Эзра Миллер). К роли Альфреда Пенниуорта вернется Джереми Айронс, а Марту Кент снова сыграет Дайан Лэйн. Также на огонек заглянет Лекс Лютор в исполнении Джесси Айзенберга.

Кроме того, в «Лиге Справедливости» дебютируют Джей Кей Симмонс в роли Джеймса Гордона, Эмбер Хёрд в образе Меры ‒ Королевы Атлантиды и супруги Аквамена, Кирси Клемонс, играющая возлюбленную Флэша, Айрис Уэст, и Киаран Хайндс, которому досталась роль главного суперзлодея ленты – Степпенвулфа. Образ Королевы Ипполиты, матери Чудо-Женщины и Королевы Темискиры, во второй раз примерит на себя Конни Нильсен.

Подкрепляемый вновь обретенной верой в человечество и вдохновленный самоотверженным поступком Супермена, Брюс Уэйн заручается поддержкой своего новоявленного союзника, Дианы Принц, чтобы сойтись лицом к лицу с еще более могущественным врагом. Бэтмен и Чудо-Женщина должны как можно быстрее найти и собрать воедино команду металюдей, чтобы противостоять вновь пробудившейся угрозе. Но, несмотря на создание этой беспрецедентной лиги супергероев, состоящей из Бэтмена, Чудо-Женщины, Аквамена, Киборга и Флэша, уже может быть слишком поздно, чтобы спасти планету от нападения катастрофических масштабов.

Релиз «Лиги Справедливости» состоится 16 ноября 2017 года.

 

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