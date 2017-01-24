Похоже, что «Чужой 5» от Нила Бломкампа так и не увидит свет. Лента должна была стать прямым продолжением «Чужих», проигнорировав события третьей и четвертой части, но в итоге студия заморозила проект, дабы освободить дорогу «Чужому: Завет». Теперь же Бломкамп выразил сомнение в том, что фильм вообще будет снят.

В своем твиттер-аккаунте создатель «Района №9» и «Робота по имени Чаппи» честно признался, что шансы попасть на экраны у «Чужого 5» «малы». Сценарий sci-fi картины успел удостоиться похвалы от главной звезды франшизы Сигурни Уивер, а также от исполнителя роли капрала Хикса Майкла Бина и режиссера «Чужих» Джеймса Кэмерона (см. здесь). Главной героиней у Бломкампа выступала повзрослевшая Ньют, а также постановщик хотел подвести к логическому завершению сюжетную линию Эллен Рипли.

Судя по всему, Fox решили не рисковать и сделать ставку на проверенного старину Ридли Скотта – еще в 2015 году режиссер заявлял, что имеет в багаже идеи для целых трех сиквелов «Прометея» (одним из них и стал грядущий «Завет»). Впрочем, хоронить «Чужого 5» пока рано, ведь студия вполне может вернуться к концепции фильма Бломкампа по завершении трилогии (тетралогии?) сэра Ридли.

На дальней стороне галактики экипаж колониального корабля «Завет» думает, что направляется к неизведанному раю. Но вскоре оказывается, что это темный и опасный мир, в котором единственным жителем является синтетический андроид Дэвид, выживший после экспедиции «Прометея». Когда же они обнаруживают угрозу, которая находится за пределами их воображения, наивные герои тщетно пытаются сбежать от неё.

События «Завета» разворачиваются после «Прометея», но до самого первого «Чужого». В актерский состав вошли Майкл Фассбендер, Кэтрин Уотерстон, Нуми Рапас, Билли Крудап, Дэнни МакБрайд, Демиан Бичир, Кармен Эджого, Кэлли Эрнандес и Джеймс Франко.

На российских экранах «Чужой: Завет» окажется 19 мая.