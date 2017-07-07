Совет Бэнга

07.07Не так все было!
10 фильмов, основанных на «реальных событиях», которых на самом деле не было
Отрывок из криминальной комедии «Удача Логана» от режиссера Стивена Содерберга. Роли в проекте исполнили Дэниэл Крэйг, Адам Драйвер, Ченнинг Татум, Хилари Суэнк, Сет МакФэрлэйн, Кэтрин Хейгл, Себастьян Стэн и Брайан Глисон.
Сюжет картины рассказывает о двух братьях – Джимми (Татум) и Клайде (Адам Драйвер), решивших провернуть хитрое ограбление, использовав гонки Coca-Cola 600 в Северной Каролине как прикрытие.
Российская премьера комедийного экшена состоится 31 августа.
Комментарии
Пользователи еще не оставили комментариев.
Добавить комментарий