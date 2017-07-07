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Совет Бэнга

07.07.2017 21:30
Совет Бэнга

Отрывок из криминальной комедии «Удача Логана» от режиссера Стивена Содерберга. Роли в проекте исполнили Дэниэл КрэйгАдам Драйвер, Ченнинг ТатумХилари Суэнк, Сет МакФэрлэйн, Кэтрин Хейгл, Себастьян Стэн и Брайан Глисон.

Сюжет картины рассказывает о двух братьях – Джимми (Татум) и Клайде (Адам Драйвер), решивших провернуть хитрое ограбление, использовав гонки Coca-Cola 600 в Северной Каролине как прикрытие.

Российская премьера комедийного экшена состоится 31 августа.

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