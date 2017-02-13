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Советы Кэрол

13.02.2017 12:50
Советы Кэрол

В марте 2019 года на экраны выйдет первая лента из киновселенной Марвел про женщину-супергероя – «Капитан Марвел» с Бри Ларсон в заглавной роли. Накануне актриса рассказала ComicBook о своей ответственности перед фанатами и о том, как социальные медиа помогают ей лучше проработать образ своей героини.

«Я чувствую огромную ответственность. Я общаюсь со многими фанатами, обсуждаю эту вселенную в целом и Капитана Марвел в частности. И я благодарна социальным медиа, потому что именно благодаря им появляется такая замечательная возможность общения с людьми, понимания того, что им нравится в персонаже, что они надеются увидеть на экране. Также меня вдохновляют современные комиксы с участием моей героини. Я невероятно рада стать частью этого мира», – говорит Ларсон.

Кэрол Денверс впервые появилась в комиксах в 1968 году. Дослужившись до майора ВВС США, Кэрол стала работать на Ника Фьюри, пока однажды взрыв психо-магнетонного устройства не привел к трансформации Денверс в гибрид человека и Крии. Так Кэрол Денверс стала Мисс Марвел, а позднее Двойной Звездой и новым Капитаном Марвел.

Сценарий пишут Мег ЛеФов («Головоломка») и Николь Перлман («Стражи Галактики»), режиссером блокбастер еще не обзавелся. Мировая премьера «Капитана Марвел» намечена на 8 марта 2019 года.

 

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