Спайди и Белль

Титульные герои фильма «Красавица и Чудовище» Walt Disney Pictures (а также «паучок» Том Холлэнд) оказались на обложке нового номера Total Film. Главные роли в игровой экранизации классической сказки сыграли Эмма Уотсон и Дэн Стивенс.

По сюжету, могущественная ведьма заколдовывает принца и его замок за его грубость и обращает принца в Чудовище. Снять заклятие и вернуть все на свои места может только искренняя любовь девушки, сумевшей разглядеть истинную красоту в глубине его сердца.

Режиссером выступил Билл Кондон, снявший ленты «Сумерки» и «Девушки мечты». Над сценарием же работал Стивен Чбоски («Хорошо быть тихоней»). В актерском составе также значатся Люк Эванс, Эмма Томпсон и озвучившие Когсворта и Люмьера Иэн МакКеллен и Юэн МакГрегор.

В отечественном прокате «Красавица и Чудовище» окажется 16 марта.