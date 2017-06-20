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Спайди за рулем

20.06.2017 14:40
Спайди за рулем

Marvel и Audi выпустили забавный промо-ролик «Человека-паука: Возвращение домой», где Питер Паркер пытается сдать экзамен в автошколе. Релиз супергеройской ленты с Томом Холлэндом в заглавной роли состоится 6 июля.

Поработав с Мстителями в фильме «Первый мститель: Противостояние», Питер Паркер возвращается к обычной жизни в Квинсе с любимой тетушкой Мэй (Мариса Томей), при этом оставаясь под присмотром своего нового наставника – Тони Старка (Роберт Дауни мл.). Питер пытается привыкнуть к обыденной рутине, но ему мешает желание стать кем-то большим, чем просто дружелюбным соседом Человеком-Пауком, а также внезапно возникнувший злодей Стервятник (Майкл Китон), угрожающий уничтожить все самое ценное в жизни Паркера.

В актерский состав также входят Майкл ЧернасДжон ФавроЗендая КоулманКеннет Чой, Лора ХаррьерАнгур РайсДжейкоб БаталонЛоган Маршалл-ГринБоким Вудбайн, Дональд ГловерМартин Старр и другие. Режиссером выступил Джон УоттсПолицейская машина»), сценарий же написали Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. Голдштейн («Каникулы»).

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