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Стиль Автобота

12.11.2017 12:00
Стиль Автобота

Первый взгляд на логотип спин-оффа франшизы «Трансформеры», посвященного любимчику публики Бамблби. В актерский состав блокбастера вошли Джон Сина, Хейли Стайнфелд, Кеннет Чой, Джон Ортис, Памела Эдлон и другие.

Действие сюжета развернется в 1987 году. Находясь в бегах, Бамблби отыскивает пристанище в небольшом городке на калифорнийском побережье. Вскоре поврежденного Автобота, получившего несколько боевых ранений, обнаруживает подрабатывающая в местном гараже девушка Чарли (Хейли Стайнфелд), которой вот-вот исполнится 18 лет. Восстановив раненого Бамблби, девушка осознает, что перед ней не совсем обычный Volkswagen «Жук».

Над сценарием спин-оффа работала Кристина Ходсон («Взаперти»), а постановкой занимается Тревис Найт («Кубо: Легенда о самурае»), для которого лента станет дебютом в игровом кино. Продюсерами спин-оффа выступают Майкл Бэй и Акива Голдсман. В касте фильма также значатся Грейси Дзинни, Рикардо ОйосЭбби КуиннХорхе Лендеборг мл.Рэйчел КроуДжейсон Дракер и Стивен Шнайдер.

Релиз «Бамблби» запланирован на 21 декабря 2018 года.

 


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