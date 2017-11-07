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Стиль Меркьюри

07.11.2017 16:30
Стиль Меркьюри

Вжившийся в образ Фредди Меркьюри Рами Малек на свежих фото со съемок биографической ленты «Богемная рапсодия». Режиссерское кресло проекта занимает Брайан Сингер (франшиза «Люди Икс»).

Сюжет представит хронику тех лет в истории группы, что предшествовали грандиозному выступлению Queen на благотворительном концерте «Live Aid» в июле 1985-го. Над сценарием картины работал Энтони МакКартен («Вселенная Стивена Хокинга») и Джастин Хэйз, в касте также значатся Бен ХардиДжозеф МацеллоГвилим Ли и Аллен Лич.

На экраны кинотеатров «Богемная рапсодия» попадет 31 января 2019 года.

 

 

 


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