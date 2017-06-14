Судьбы врачей

В Сочи завершил работу 28-й фестиваль «Кинотавр», и члены жюри смотра огласили победителей основного конкурса. Главный приз достался драме «Аритмия» о жизни врачей «скорой помощи», снятой Борисом Хлебниковым.
Приз за лучшую режиссуру: Резо Гигинеишвили («Заложники»)
Приз за лучший дебют: Кантемир Балагов («Теснота»)
Приз за лучшую женскую роль: Инга Оболдина («Жги!»)
Приз за лучшую мужскую роль: Александр Яценко («Аритмия»)
Приз за лучшую операторскую работу: Владислав Опельянц («Заложники»)
Приз им. Г. Горина «За лучший сценарий»: Виталий Суслин «Голова. Два уха»
Приз им. М. Таривердиева «За лучшую музыку к фильму»: «Турецкое седло»
Приз конкурса «Кинотавр. Короткий метр»: Руслан Братов («Лалай-балалай»)
Приз «За честь, достоинство и преданность кинематографу»: Павел Чухрай
Специальный диплом жюри получил фильм «Блокбастер», отмеченный жюри за «новый уровень жанрового кино». Награду получали актриса Светлана Устинова и продюсер ленты Илья Стюарт, посвятивший приз режиссеру «Блокбастера» Роману Волобуеву, ранее потребовавшему убрать его имя из титров.
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