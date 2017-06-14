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Новости кино

Судьбы врачей

14.06.2017 20:45
Судьбы врачей

В Сочи завершил работу 28-й фестиваль «Кинотавр», и члены жюри смотра огласили победителей основного конкурса. Главный приз достался драме «Аритмия» о жизни врачей «скорой помощи», снятой Борисом Хлебниковым.

Приз за лучшую режиссуру: Резо ГигинеишвилиЗаложники»)

Приз за лучший дебют: Кантемир БалаговТеснота»)

Приз за лучшую женскую роль: Инга ОболдинаЖги!»)

Приз за лучшую мужскую роль: Александр Яценко («Аритмия»)

Приз за лучшую операторскую работу: Владислав Опельянц («Заложники»)

Приз им. Г. Горина «За лучший сценарий»: Виталий Суслин «Голова. Два уха»

Приз им. М. Таривердиева «За лучшую музыку к фильму»: «Турецкое седло»

Приз конкурса «Кинотавр. Короткий метр»: Руслан Братов («Лалай-балалай»)

Приз «За честь, достоинство и преданность кинематографу»: Павел Чухрай

Специальный диплом жюри получил фильм «Блокбастер», отмеченный жюри за «новый уровень жанрового кино». Награду получали актриса Светлана Устинова и продюсер ленты Илья Стюарт, посвятивший приз режиссеру «Блокбастера» Роману Волобуеву, ранее потребовавшему убрать его имя из титров.

 

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