Судьбы врачей

В Сочи завершил работу 28-й фестиваль «Кинотавр», и члены жюри смотра огласили победителей основного конкурса. Главный приз достался драме «Аритмия» о жизни врачей «скорой помощи», снятой Борисом Хлебниковым.

Приз за лучшую режиссуру: Резо Гигинеишвили («Заложники»)

Приз за лучший дебют: Кантемир Балагов («Теснота»)

Приз за лучшую женскую роль: Инга Оболдина («Жги!»)

Приз за лучшую мужскую роль: Александр Яценко («Аритмия»)

Приз за лучшую операторскую работу: Владислав Опельянц («Заложники»)

Приз им. Г. Горина «За лучший сценарий»: Виталий Суслин «Голова. Два уха»

Приз им. М. Таривердиева «За лучшую музыку к фильму»: «Турецкое седло»

Приз конкурса «Кинотавр. Короткий метр»: Руслан Братов («Лалай-балалай»)

Приз «За честь, достоинство и преданность кинематографу»: Павел Чухрай

Специальный диплом жюри получил фильм «Блокбастер», отмеченный жюри за «новый уровень жанрового кино». Награду получали актриса Светлана Устинова и продюсер ленты Илья Стюарт, посвятивший приз режиссеру «Блокбастера» Роману Волобуеву, ранее потребовавшему убрать его имя из титров.