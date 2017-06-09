Чувства зрителей

Сегодня в рамках 28-го Российского кинофестиваля «Кинотавр» прошла пресс-конференция, посвященная криминальной комедии «Блокбастер». Днем ранее режиссер ленты, Роман Волобуев, потребовал убрать его имя из титров, поскольку остался недоволен итоговым монтажом фильма, осуществленным продюсером без его участия.

Выступление представителя прокатчика картины, Сергея Некрасова, в ходе пресс-конференции было встречено аплодисментами аудитории: «Хотелось бы напомнить народную мудрость: “Лучше с умным потерять, чем с дураком найти”. Я хочу сказать, что в данном случае мы “с умными нашли”. И мы уверены в этом. Уверены настолько, что по итогам вчерашней зрительской реакции мы приняли решение увеличить количество экранов, на которое будем выходить. Показанная вчера версия нас, как дистрибьютора, полностью удовлетворяет». Кроме того, Некрасов отметил, что «Блокбастер» – актуальное кино как по тематике, так и по подаче: «Эта картина не фейк, она нащупала ту самую нематериальную субстанцию, которая важна для зрителя».

Роман Волобуев на съемочной площадке «Блокбастера»

В широком прокате «Блокбастер» окажется уже 13 июля, и решение постановщика Романа Волобуева снять свое имя из титров фильма не повлияло на намерение кинокомпаний ВОЛЬГА и Hype Film выпустить ленту в той версии, которую зрители увидели на «Кинотавре». Продюсер картины Илья Стюарт так прокомментировал ситуацию с Волобуевым: «Я уважаю решение и поддерживаю его». Вчера зрительский зал единодушно поддержал аплодисментами обратившегося со сцены Стюарта: «Спасибо большое, что собрались. Большая честь – открывать конкурсную программу “Кинотавра”. От лица всех, кто с гордостью оставляет свое имя в титрах, хотим сказать: “Спасибо”!».

Основу сюжета «Блокбастера» составила реальная история девушки, которая совершила ограбление, вооружившись пневматическим пистолетом. Главная героиня фильма Лиза (Светлана Устинова), доведенная до нервного срыва коллегами на опостылевшей работе и распутным бойфрендом (Александр Молочников), садится в машину и уезжает из Москвы в неизвестном ей самой направлении. Глухой ночью она становится свидетельницей налета на точку микрокредитования в райцентре Электроугли и оказывается в заложниках у ослепительно красивой, но очень плохо соображающей грабительницы по имени Наташа (Аня Чиповская). Следующие двое суток девушки проведут вместе. За это время Лиза не только проникнется почти сестринскими чувствами к неуравновешенной похитительнице, но и узнает в ней себя образца 10-летней давности.

В актерский состав фильма также входят Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Михаил Ефремов, Мария Шалаева, Светлана Ходченкова и многие другие.