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Тельма и Лиза

05.06.2017 14:00
Тельма и Лиза

Вышел первый трейлер криминальной комедии «Блокбастер» Романа Волобуева с Аней Чиповской и Светланой Устиновой в главных ролях. В основу сюжета легла реальная история девушки, которая совершила ограбление, вооружившись пневматическим пистолетом.

Главная героиня фильма Лиза (Светлана Устинова), доведенная до нервного срыва коллегами на опостылевшей работе и распутным бойфрендом (Александр Молочников), садится в машину и уезжает из Москвы в неизвестном ей самой направлении. Глухой ночью она становится свидетельницей налета на точку микрокредитования в райцентре Электроугли и оказывается в заложниках у ослепительно красивой, но очень плохо соображающей грабительницы по имени Наташа (Аня Чиповская). Следующие двое суток девушки проведут вместе. За это время Лиза не только проникнется почти сестринскими чувствами к неуравновешенной похитительнице, но и узнает в ней себя образца 10-летней давности.

В актерский состав фильма также входят Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Михаил Ефремов, Мария Шалаева, Светлана Ходченкова и многие другие. На широких экранах «Блокбастер» окажется 13 июля.

 
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