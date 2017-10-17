Свет софитов

Режиссер Брайан Сингер дал взглянуть на новый кадр из биографической ленты «Богемная рапсодия» с Рами Малеком в образе певца и фронтмена рок-группы Queen Фредди Меркьюри.
Сюжет представит хронику тех лет в истории группы, что предшествовали грандиозному выступлению Queen на благотворительном концерте «Live Aid» в июле 1985-го. Над сценарием картины работал Энтони МакКартен («Вселенная Стивена Хокинга») и Джастин Хэйз, в касте также значатся Бен Харди, Джозеф Мацелло, Гвилим Ли и Аллен Лич.
На экраны кинотеатров «Богемная рапсодия» попадет 31 января 2019 года.
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