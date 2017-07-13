Свои правила

В новом подкасте Happy Sad Confused режиссер Мэтт Ривз подтвердил давно ходившие слухи о сценарии нового «Бэтмена»: ранний скрипт за авторством Бена Аффлека и Джеффа Джонса не будет использован в фильме. «Это совершенно новый сюжет, мы начинаем заново», – сообщил режиссер.

По информации издания Yahoo, помогать Ривзу в написании сценария будет Марк Бомбэк, работавший над двумя частями «Планеты обезьян». Появление в картине суперзлодея Дэфстроука в исполнении Джо Манганьелло на данный момент находится под вопросом.

Старт съемок «Бэтмена» ожидается в 2018 году, точная дата премьеры всё еще неизвестна.