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Свои правила

13.07.2017 18:10
Свои правила

В новом подкасте Happy Sad Confused режиссер Мэтт Ривз подтвердил давно ходившие слухи о сценарии нового «Бэтмена»: ранний скрипт за авторством Бена Аффлека и Джеффа Джонса не будет использован в фильме. «Это совершенно новый сюжет, мы начинаем заново», – сообщил режиссер.

По информации издания Yahoo, помогать Ривзу в написании сценария будет Марк Бомбэк, работавший над двумя частями «Планеты обезьян». Появление в картине суперзлодея Дэфстроука в исполнении Джо Манганьелло на данный момент находится под вопросом.

Старт съемок «Бэтмена» ожидается в 2018 году, точная дата премьеры всё еще неизвестна.

 

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