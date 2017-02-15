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Связь с Сеулом

15.02.2017 08:30
Связь с Сеулом

Постер научно-фантастической комедии «Моя девушка – монстр», где Энн Хэтэуэй сыграла роль пьющей неудачницы из Нью-Йорка, способной контролировать огромного кайдзю, напавшего на Сеул.

Глорию (Хэтэуэй) нельзя назвать счастливым человеком. Жизнь девушки вращается вокруг алкоголя, сна и использующих ее мужчин. Брошенная очередным бойфрендом и потерявшая работу в Нью-Йорке, Глория возвращается в свой родной городок в нерешительной попытке начать всё заново. Но и там она продолжает быть жертвой плохого обращения. Каждый мужчина в жизни Глории использует ее в своих интересах, подавляя волю так же, как и алкоголь.

Режиссером и сценаристом странной sci-fi ленты выступил Начо ВигалондоВременная петля», «З/Л/О 3: Новый вирус», «Открытые окна»). Компанию Хэтэуэй составили Джейсон Судейкис, Дэн Стивенс и Тим Блэйк Нельсон.

Российская премьера картины намечена на 20 апреля.

 

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