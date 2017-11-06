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Сжечь дотла

06.11.2017 00:30
Сжечь дотла

Bubble Studios выпустили дебютный тизер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор», созданного по мотивам одноименной серии комиксов. Лента станет полнометражным продолжением короткого метра, выпущенного в конце февраля.

Игорь Гром – опытный следователь из Санкт-Петербурга, известный своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам все мастей. Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность – всё это делает майора Грома идеальным полицейским. Работая не покладая рук, он всегда доводит начатое до конца и никогда не пасует перед трудностями, стоящими на пути.

Оригинальный комикс выпускается издательством Bubble с 2012 года. Место режиссера картины занимает Владимир Беседин, он же написал сценарий вместе с Артёмом Габреляновым. Заглавную роль исполняет Александр Горбатов.

Дата релиза полнометражки на данный момент неизвестна.

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