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Талант Паркера

04.07.2017 14:00
Талант Паркера

Во время беседы с австралийским порталом News Corp Роберт Дауни мл. поделился своими впечатлениями от работы с Томом Холлэндом над фильмом «Человек-паук: Возвращение домой».

«Том идеально подошел на эту роль. Он яркий, одаренный и полный энтузиазма парень, отлично развитый физически в силу своего танцевального и акробатического бэкграунда. Проще говоря, он совмещает в себе именно те правильные элементы, которые необходимы для создания нового образа Человека-паука», – заявил Роберт.

Увидеть «Человека-паука: Возвращение домой» на широких экранах можно с 6 июля. 

 

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