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Танцы Барнума

13.11.2017 18:30
Танцы Барнума

Подоспел второй официальный трейлер мюзикла «Величайший шоумен» об истории Финеаса Тейлора Барнума, основавшего знаменитый бродячий цирк Братьев Ринглинг. Главные роли сыграли Хью Джекман, Зак Эфрон, Мишель Уильямс, Зендая и Ребекка Фергюсон.

Будучи никому неизвестным и почти ничего не имея за душой, Ф.Т. Барнум произвел революцию в мире развлечений XIX-го века, основав один из самых популярных бродячих цирков, гастролирующих в США, молва о котором вскоре вышла далеко за пределы американского континента.
 
Зак Эфрон воплощает образ харизматичного и успешного театрального продюсера Филиппа, который работал вместе с Барнумом, в итоге став одним из его ближайших друзей. Зендая Коулман сыграла артистку, выполняющую трюки на трапеции, и по совместительству возлюбленную персонажа Эфрона. Ребекка Фергюсон исполнила роль Дженни Линдхе, оперной певицы из Швеции.

Режиссерское кресло проекта досталось Майклу Грейси, сценаристами картины выступили Дженни БиксСекс в большом городе») и Билл КондонЧикаго», «Красавица и чудовище»).

Российская премьера «Величайшего шоумена» намечена на 4 января 2018 года.

 

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