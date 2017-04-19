Наверх
Фильмы 2017 Время первых Танцы насмерть Последствия Форсаж 8 Кухня. Последняя битва Урфин Джюс и его деревянные солдаты Секретный агент Затерянный город Z Никита Кожемяка
Самые ожидаемые фильмы февраля 2015 года.
Горячая десятка. Ожидаемые фильмы февраля 2015 года
Самые многообещающие фильмы августа 2015 года.
Ожидаемые фильмы августа 2015 года
2015 и все, все, все.
Кинематографические и телевизионные итоги 2015 года
Машины любви.
15 самых сексуальных женщин-роботов
Агентурная сеть.
17 звезд, которые могли стать героями бондианы
avatar
НовостиГлавная » Новости

Новости кино

Танец с Гаморой

19.04.2017 12:10
Танец с Гаморой

Marvel опубликовали целых три отрывка из супергеройского экшена «Стражи Галактики. Часть 2» Джеймса Ганна. На широкие экраны Звёздный Лорд, Гамора, Дракс, Ракета и Грут вернутся 4 мая.

Под музыку из «Крутого Микстейпа №2», «Стражи Галактики 2» продолжают рассказывать о приключениях странной команды, пересекающей дальние рубежи космоса. Герои будут сражаться за сохранение своей новоиспеченной семьи, попутно открыв тайны истинного происхождения Питера Квилла. Старые враги становятся новыми союзниками, и полюбившиеся персонажи из классических комиксов придут на помощь Стражам, поскольку кинематографическая вселенная Марвел продолжает расширяться.

Помимо оригинального актерского состава (Крис ПрэттВин ДизельЗои СалданаДэйв БаутистаМайкл РукерБрэдли КуперКарен Гиллан) и новенькой Пом Клементьефф, играющей Мантис, в каст официально записались Элизабет ДебикиКрис Салливан, Стивен Блэкхарт, Курт Рассел в роли живой планеты Эго – отца Питера Квилла, Сильвестр Сталлоне и Майкл Розенбаум.

 
 5

Комментарии

Пользователи еще не оставили комментариев.


Добавить комментарий
Аватар пользователя Гость
Войдите на сайт



Зарегистрируйтесь


ОтменитьДобавить комментарий

Читайте также

Недостоверные источники. 10 фанатских теорий о ближайшем будущем киновселенной Marvel (Евгений Ухов, Film.ru)
15.04.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Недостоверные источники

Когда нам рассказывают о планах компаний Marvel и DC на десяток лет и три десятка фильмов вперед, хочется верить, что создатели этих грандиозных мультивселенных представляют, за что берутся  →
Ролевые игрища. 9 самых странных кастинговых решений нового сезона блокбастеров (Евгений Ухов, Film.ru)
10.04.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Ролевые игрища

Примеров неудачных кастинг-решений в последние годы предостаточно, от провалов не застрахованы даже обладатели высших актерских наград. И все же создатели блокбастеров продолжают идти на риск  →
Против течения: Пять трейлеров Супербоула. Пять трейлеров Супербоула, возвращающих веру в кино (Евгений Ухов, Film.ru)
07.02.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Против течения: Пять трейлеров Супербоула

Февральский Супербоул – самое рейтинговое зрелище на американском континенте, а потому реклама, и трейлеры фильмов в том числе, во время его трансляции – важнейшая часть промо  →
Дайджест новостей за неделю 23.01-29.01. Еженедельный новостной дайджест (Максим Литвинов, Film.ru)
29.01.2017
Максим Литвинов, Film.ru

Дайджест новостей за неделю 23.01-29.01

В потоке стремительно появляющихся новостей легко запутаться и упустить что-то важное, поэтому теперь вы сможете знакомиться с наиболее интересными событиями из мира кино в нашем еженедельном...  →
Да пребудет с вами Сила. 12 актеров, для которых 2017-й станет прорывным (Евгений Ухов, Film.ru)
23.01.2017
Евгений Ухов, Film.ru

Да пребудет с вами Сила

Голливуд не зря называют «фабрикой грез», и дело здесь не только в том, что ежегодно американский кинопром выдает тысячи картин, являющихся, по сути, реализацией на экране чьего-то...  →
показать еще

Новости по теме

18.04.2017
Новый ТВ-спот сиквела «Стражей Галактики» Марвел.
16.04.2017
Промо-ролик сиквела «Стражей Галактики» с Ракетой.
11.04.2017
Новый промо-ролик «Стражей Галактики. Часть 2».
10.04.2017
Закадровое фото «Стражей Галактики 2» от Криса Прэтта.
08.04.2017
Крис Прэтт на кадре из «Стражей Галактики. Часть 2».

 


Свежие рецензии


Нравится материал?

Может быть, вас это заинтересует?

5 необычных фильмов Тома Хэнкса 5 необычных фильмов Тома Хэнкса
10 плохих фильмов о Марсе, не испугавших Ридли Скотта 10 плохих фильмов о Марсе, не испугавших Ридли Скотта
12 фильмов о манипуляции снами 12 фильмов о манипуляции снами
10 самых «женских» режиссеров-мужчин 10 самых «женских» режиссеров-мужчин
13 знаменитых киносцен, снятых не по сценарию 13 знаменитых киносцен, снятых не по сценарию
20 самых сексапильно одетых киногероинь 20 самых сексапильно одетых киногероинь

Подпишись на нас и будь всегда в курсе!

Не хочу больше это видеть