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Тапочки Лэнга

16.11.2017 10:30
Тапочки Лэнга

Домашний Пол Радд на съемочной площадке кинокомикса «Человек-муравей и Оса». В широком прокате блокбастер из вселенной Marvel, где также сыграли Эванджелин Лилли и Майкл Дуглас, окажется в июле следующего года.

События фильма «Человек-Муравей и Оса» начинаются там, где заканчивается действие «Первого Мстителя: Противостояние» ‒ Скотт Лэнг (Пол Радд) пытается разобраться с последствиями собственного выбора в пользу одновременно двух непростых ролей ‒ cупергероя и отца. Старания восстановить баланс между семейной жизнью и обязанностей Человека-Муравья срывают доктор Хэнк Пим (Майкл Дуглас) и Хоуп Ван Дайн (Эванджелин Лилли), которые обращаются к Лэнгу с новой ответственной миссией. Чтобы раскрыть невероятные секреты прошлого, Скотту придется снова надеть костюм супергероя и научиться противостоять врагу плечом к плечу с Осой.

Режиссером второго «Человека-муравья» выступает Пейтон Рид, над сценарием фильма работали исполнитель главной роли Пол РаддЭндрю БаррерГэбриель Феррари и Адам МакКей. Также в фильме снимались Джереми РеннерМишель ПфайфферЛоренс ФишбёрнМайкл ПеньяХанна Джон-КэйменРэндолл Парк и Уолтон Гоггинс.

На российские экраны супергеройская лента попадет 5 июля 2018-го.

 

 

 


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