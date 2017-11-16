Тапочки Лэнга

Домашний Пол Радд на съемочной площадке кинокомикса «Человек-муравей и Оса». В широком прокате блокбастер из вселенной Marvel, где также сыграли Эванджелин Лилли и Майкл Дуглас, окажется в июле следующего года.

События фильма «Человек-Муравей и Оса» начинаются там, где заканчивается действие «Первого Мстителя: Противостояние» ‒ Скотт Лэнг (Пол Радд) пытается разобраться с последствиями собственного выбора в пользу одновременно двух непростых ролей ‒ cупергероя и отца. Старания восстановить баланс между семейной жизнью и обязанностей Человека-Муравья срывают доктор Хэнк Пим (Майкл Дуглас) и Хоуп Ван Дайн (Эванджелин Лилли), которые обращаются к Лэнгу с новой ответственной миссией. Чтобы раскрыть невероятные секреты прошлого, Скотту придется снова надеть костюм супергероя и научиться противостоять врагу плечом к плечу с Осой.

Режиссером второго «Человека-муравья» выступает Пейтон Рид, над сценарием фильма работали исполнитель главной роли Пол Радд, Эндрю Баррер, Гэбриель Феррари и Адам МакКей. Также в фильме снимались Джереми Реннер, Мишель Пфайффер, Лоренс Фишбёрн, Майкл Пенья, Ханна Джон-Кэймен, Рэндолл Парк и Уолтон Гоггинс.

На российские экраны супергеройская лента попадет 5 июля 2018-го.