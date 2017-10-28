Тайный саммит

Александр Невский поделился дебютным постером приключенческой экшн-комедии «Максимальный удар» от режиссера Анджея Бартковяка («Doom», «Ромео должен умереть»). В российском прокате лента стартует 30 ноября.
Госсекретарь США тайно прибывает на секретный саммит в Москве, чтобы уладить напряженность российско-американских отношений. Однако мир оказывается перед угрозой Третьей мировой войны, когда лидер международной преступной группировки организовывает покушение на госсекретаря и похищает его внучку. ФСБ и ЦРУ объединяются, чтобы спасти человечество.
Над сценарием проекта работал Росс Ла Манна («Титаник», франшиза «Час пик»). В актерский состав также вошли Уильям Болдуин, Дэнни Трехо, Полина Буторина, Том Арнольд, Келли Ху, Марк Дакаскос, София Игнатова, Маттиас Хьюз, Евгений Стычкин, Бай Лин, Аристарх Венес, Максим Виторган и Эрик Робертс.
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