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Тайный саммит

28.10.2017 13:00
Тайный саммит

Александр Невский поделился дебютным постером приключенческой экшн-комедии «Максимальный удар» от режиссера Анджея БартковякаDoom», «Ромео должен умереть»). В российском прокате лента стартует 30 ноября.

Госсекретарь США тайно прибывает на секретный саммит в Москве, чтобы уладить напряженность российско-американских отношений. Однако мир оказывается перед угрозой Третьей мировой войны, когда лидер международной преступной группировки организовывает покушение на госсекретаря и похищает его внучку. ФСБ и ЦРУ объединяются, чтобы спасти человечество.

Над сценарием проекта работал Росс Ла МаннаТитаник», франшиза «Час пик»). В актерский состав также вошли Уильям Болдуин, Дэнни Трехо, Полина Буторина, Том Арнольд, Келли Ху, Марк Дакаскос, София Игнатова, Маттиас Хьюз, Евгений Стычкин, Бай Лин, Аристарх Венес, Максим Виторган и Эрик Робертс.

 

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