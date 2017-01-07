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Темные аспекты

07.01.2017 14:08
Темные аспекты

Еще в 2009 году Мартин Скорсезе взялся за создание биографической драмы о Фрэнке Синатре, на главную роль в которой претендовали Леонардо ДиКаприо и Джордж Клуни с Джонни Деппом. Однако из-за разногласий с наследниками певца, Скорсезе накануне был вынужден официально отказаться от съемок байопика.

«Мы не можем больше заниматься этим проектом, с ним покончено. Наследники Синатры не дают своего разрешения. Конечно, если они поменяют решение, то я буду тут как тут… Я прекрасно понимаю, что семье тяжело принять некоторые вещи. Но если они хотят видеть меня в качестве режиссера этой картины, то пусть не ждут от меня замалчивания каких-либо аспектов. Проблема в том, что Фрэнк был очень сложным человеком. Все люди в той или иной степени сложны, но Синатра особенно», – заявил Мартин.

Скорсезе планировал снять нечто среднее между «Славными парнями» и «Авиатором», создав достоверный портрет, где кроме музыкальной и актерской карьеры Синатры затрагивались бы также его вовлеченность в политику и тесные связи с мафией. Нежелание семьи певца акцентировать внимание на этих «темных» моментах сначало привело к замедлению производства байопика, а теперь и вовсе к уходу режиссера, после которого, вероятно, проект будет свернут.

 

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