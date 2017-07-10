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Новости кино

Тень антигероя

10.07.2017 12:00
Тень антигероя

Эпопея под названием «Тодд МакФарлэйн и его фильм-ребут “Спауна”» продолжается: недавно создатель персонажа пообщался с SyFy Wire, объяснив, почему выход новой картины о супергерое из ада в очередной раз задерживается.

По словам МакФарлэйна, черновик сценария уже давным-давно готов, однако ни один из «двух десятков продюсеров», которым был предложен скрипт, им не заинтересовался. Причина этого кроется в строгих требованиях самого автора: «Конечно, я не продам сценарий вот так сходу, но всегда даю продюсерам сначала прочитать драфт. В любом случае, я обязательно должен быть сценаристом, продюсером и режиссером проекта, это даже не обсуждается».

Понимая всю проблематичность ситуации, МакФарлэйн утверждает, что готов снять кино и с совсем небольшим бюджетом: «Я бы никогда не дал режиссеру без опыта поставить картину с бюджетом в $80 миллионов. Почему? Потому что как глава своей собственной компанией, я бы подобную сделку естественно не одобрил и не вытащил бы из кармана 80 миллионов со словами: “cейчас сюда придет вот этот новичок и будет всем заправлять”. Поэтому как создатель данного проекта, я подумываю о бюджете поменьше и сразу говорю продюсерам, что могу снять фильм за десять миллионов».

Представить громкий анонс, касающийся ребута «Спауна», Тодд МакФарлэйн обещал на грядущем Комик-Коне в Сан-Диего. Сценарий ленты тяготеет к жанру хоррора и по духу скорее напоминает «Челюсти»: титульный персонаж почти не будет появляться на экране, оставаясь в тени, но при этом создавая жуткий эффект присутствия на протяжении всего действия сюжета. Возникать же Спаун будет только в самые важные моменты сюжета. 

 

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