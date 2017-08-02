Тень Брума

Звезда сериалов «Дэдвуд» и «Американские боги» Иэн МакШейн присоединился к касту перезапуска «Хеллбоя», где воплотит образ профессора Брума – приемного отца титульного персонажа. Роль Хеллбоя в фильме досталась Дэвиду Харбору («Очень странные дела»).
Режиссером ребута выступит Нил Маршалл («Спуск», «Игра престолов»), а над сценарием трудятся Кристофер Голден («Призраки альбиона: наследие»), Майк Миньола и Эндрю Косби («Эврика»), пообещавший представить мрачную и жестокую картину, балансирующую на грани между фильмом ужасов и кинокомиксом.
Старт съемок нового «Хеллбоя: Восстание кровавой королевы» намечен на сентябрь, дата релиза держится в секрете.
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