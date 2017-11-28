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Новости кино

Тень империи

28.11.2017 09:15
Тень империи

Empire опубликовали свежий кадр из восьмого эпизода «Звёздных Войн» и специальную обложку с участием поргов ‒ новых любимчиков публики, которым предстоит дебютировать в «Последних джедаях».

Продолжение легендарной космической киноэпопеи о противостоянии света и тьмы, добра и зла начинается после гибели Хана Соло. В Галактике, где Первый Орден и Сопротивление яростно сражаются друг с другом в войне, героиня Рей (Дейзи Ридли) пробудила в себе Силу. Но что произойдет, когда она встретится с единственным оставшимся в живых рыцарем-джедаем — Люком Скайуокером (Марк Хэмилл)? Кайло Рен (Адам Драйвер) перешел на Тёмную сторону Силы и убил собственного отца, заняв высокую позицию в Первом Ордене. Но куда приведут его неуемные амбиции, подаренные по наследству грозным родственником Дартом Вейдером? Ситуация обострится еще больше, когда мать Кайло, лидер Сопротивления Лея (Кэрри Фишер), вместе с По (Оскар Айзек), Финном (Джон Бойега) и BB-8 приступит к новой миссии.

На экранах снова появятся Донал ГлисонЭнтони ДэниелсГвендолин Кристи и Энди Серкис, воплощающий образ Сноука. Каст пополнится и новичками франшизы, среди которых Бенисио Дель ТороКелли Мэри Трэн и Лора Дёрн. Камео получили Том Харди и принцы Уильям и Гарри.

В широком прокате восьмой эпизод космической саги стартует 14 декабря.

 

 


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