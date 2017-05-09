Трип Терезы

Первый трейлер и постер гипнотической артхаусной драмы «Вудшок» с участием Кирстен Данст. Режиссерами и сценаристами ленты выступили сестры-дизайнеры Кейт и Лора Маллеви, для которых «Вудшок» стал дебютом в кино.

В центре сюжета находится женщина по имени Тереза (Данст), которая переживает глубокую эмоциональную травму и принимает сильнодействующий наркотик. Теперь Терезе приходится балансировать между собственным уязвимым состоянием и реальностью, измененной под действием психоделических веществ.

Также в актерский состав проекта вошли Йохан Филип Асбек, Лорелей Линклейтер, Джо Коул, Сьюзан Трэйлор, Стеф Дюволл и Джек Килмер. Релиз «Вудшока» в американском прокате состоится 15 сентября.