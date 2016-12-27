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Творчество убийцы

27.12.2016 13:08
Творчество убийцы

Два постера претенциозного триллера «Дом, который построил Джек» – нового проекта от режиссера-провокатора Ларса фон Триера. Сюжет посвящен истории маньяка Джека (Мэтт Диллон), который совершет изощренные и эстетизированные убийства.

Действие картины развернется в Вашингтоне и будет посвящено примерно десяти годам из жизни серийного убийцы, который сам же и поведает свою историю от первого лица. В актерский состав войдут как европейские, так и американские исполнители. Главных героев будет шестеро: двое мужчин и четыре женщины.

«Такого фильма о серийных убийцах вы еще не видели», – заявляет Луиз Вест, продюсер из Zentropa. «Ларс собирается видоизменять фильм между периодами съемок, потому что по завершению он начнет работать над монтажом ленты и постарается по-разному скомбинировать сцены убийств».

Вест поясняет, что Триер хочет использовать различные техники съемки для соединения нескольких историй убийств: «Он называет их “пятью инцидентами”, по сути являющимися делами об убийствах, между которыми Ларс сделает несколько отступлений и с их помощью соберет воедино сюжет, как это было в “Нимфоманке».

Релиза «Дома, который построил Джек» должен состояться 2018 году.

 

 

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