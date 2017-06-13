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У директора

13.06.2017 19:30
У директора

Опубликованы новые промо-постеры блокбастера Marvel «Человек-паук: Возвращение домой». На широкие экраны супергеройский экшен с Томом Холлэндом в заглавной роли попадет 6 июля.

Поработав с Мстителями в фильме «Первый мститель: Противостояние», Питер Паркер возвращается к обычной жизни в Квинсе с любимой тетушкой Мэй (Мариса Томей), при этом оставаясь под присмотром своего нового наставника – Тони Старка (Роберт Дауни мл.). Питер пытается привыкнуть к обыденной рутине, но ему мешает желание стать кем-то большим, чем просто дружелюбным соседом Человеком-Пауком, а также внезапно возникнувший злодей Стервятник (Майкл Китон), угрожающий уничтожить все самое ценное в жизни Паркера.

В актерский состав также входят Майкл ЧернасДжон ФавроЗендая КоулманКеннет Чой, Лора Харрьер, Ангур РайсДжейкоб БаталонЛоган Маршалл-ГринБоким Вудбайн, Дональд Гловер, Мартин Старр и другие. Режиссером выступил Джон УоттсПолицейская машина»), сценарий же написали Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан М. ГолдштейнКаникулы»).

 

 

 

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